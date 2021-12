Indian FTR R Carbon

La FTR R Carbon a été peaufinée comme le reste de la gamme. Sur ces nouvelles bécanes, qui se passent donc désormais du « 1200 » dans leur dénomination, une attention toute particulière a été portée à la mise au point du moteur, à l’optimisation des réglages de suspension, à un angle de chasse accru, à un guidon moins large et, surtout, à des jantes de 17 pouces. La nouvelle calibration moteur couplée à l’amélioration de la boîte de vitesses permet une réponse de l’accélérateur plus fluide. Et pour la gestion de la chaleur moteur, la FTR est désormais dotée de la désactivation du cylindre arrière lorsque la moto tourne au ralenti. Le nouvel étalonnage du moteur améliore, quant à lui, les démarrages à froid. Avec des roues en aluminium coulé de 17 pouces ainsi que les 120 mm de débattement des suspensions, la hauteur de selle diminue de 36 mm, rendant le modèle bien plus accessible à de nombreux motards et motardes. Enfin, le guidon ProTaper a été réduit de 40 mm afin d’améliorer la prise en main.