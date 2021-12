Un chef d’entreprise licencie 900 salariés par Zoom

L’annonce a été brutale pour les 900 employés de l’entreprise de fintech Better.com. Le PDG de l’entreprise spécialisée dans les prêts hypothécaires numériques a annoncé via une conférence Zoom que les personnes présentes étaient licenciées et cela de façon immédiate. L’entreprise compte 10.000 employés dans le monde, les personnes licenciées travaillent essentiellement pour les branches américaines et indiennes de l’entreprise.

« Le marché a changé, comme vous le savez, et nous devons nous adapter pour survivre » a expliqué dans un premier temps Vishal Garg, le patron, avant d’ajouter : « Si vous avez été convié à cet appel, c’est que vous faites partie des malchanceux qui sont licenciés. Votre contrat prend fin avec effet immédiat ». Les méthodes utilisées par Vishal Garg ont été jugées brutales. La conversation a été filmée par l’un des employés qui confie par ailleurs avoir déjà vécu ce genre de situation.