L’agenda culturel

Bruxelles : Plaisirs d’hiver 2021

Un incontournable qui rassemble une foule d’animations féeriques pour une fin d’année enchanteresse à Bruxelles : un marché de Noël parmi les plus beaux d’Europe, le grand sapin de Noël et un spectacle son et lumières sur la Grand-Place, une patinoire, une grande roue, des manèges... Et pour la première fois, les Plaisirs d’hiver s’installent au bois de la Cambre où une patinoire, des manèges, une piste de curling et un toboggan feront la joie des petits et des grands.