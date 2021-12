Drôle d’endroit pour une rencontre - trois étoiles

Pour ce nouvel opus, l’Anglais amoureux de Britpop et de folk n’a rien trouvé de mieux que de s’associer au groupe de rock expérimental finlandais. Et, pour surprenant que ce soit, leur collaboration se révèle totalement bluffante, qui esquisse une fable en mode environnemental, intelligente, profondément émouvante et très bien ficelée.