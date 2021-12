Test – Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillante

Après une année de pause, laissant place aux DLC de Pokémon Épée et Bouclier, la licence revient avec un nouveau remake séduisant.

Avec le temps, les premières générations de Pokémon refont surface sous forme de remakes. Après les refontes des trois premières générations, c’est maintenant Diamant et Perle qui reviennent dans de toutes nouvelles versions, à savoir Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Un retour que l’on ne doit pas cette fois à Game Freak mais bien à un studio dont c’est le premier jeu, le studio ILCA. Très fidèles aux modèles d’origine, nous incarnons comme d’habitude un jeune garçon ou une jeune fille partant à l’aventure dans la région de Sinnoh. La formule reste donc la même que dans les précédents volets. Le jeu se joue comme un RPG au tour par tour dans lequel le joueur doit capturer et entraîner différentes créatures pour affronter la ligue Pokémon ainsi que la team Galaxie, une organisation criminelle voulant s’approprier le pouvoir des Pokémons légendaires Dialga ou Palkia, dépendant de la version choisie.