[Kosmopoli: t] est un jeu coopératif qui vous embarque dans un restaurant bien particulier. En effet, vous voilà dans l’équipe du restaurant le plus cosmopolite au monde. Prenez les commandes, préparez les plats et, surtout, tâchez de comprendre ce que vos clients vous commandent dans les dialectes les moins connus à travers le monde. Chaque partie durera 6 minutes. Six minutes de folie pour servir au mieux vos clients. L’un des membres de votre équipe devra écouter les commandes dans ses écouteurs, via l’application du jeu, et à la manière d’un téléphone arabe, tâcher de répéter ces commandes à l’équipe ! Notez que [Kosmopoli : t] est également un jeu qui évoluera au fil des parties, avec de nouveaux plats, de nouveaux continents… Bref, il s’agit là du Prix Fox & Cie dans la catégorie des Déjantés. Un incontournable de cette fin d’année ! Cerise sur le gâteau, vient également dans la boîte un livret explicatif des différents dialectes et de la richesse de cette diversité linguistique et culturelle.