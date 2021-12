Surfons tranquille: les sites de seconde main sont du pain bénit pour les escrocs

Avec la crise sanitaire, nous en avons profité pour faire du tri dans nos armoires. Nous sommes ainsi nombreux à avoir proposé des vêtements, des livres ou encore d’autres objets sur des sites de ventes en ligne. Parmi ces sites, il y a le MarketPlace de Facebook, très fréquenté mais aussi une des plateformes préférées des escrocs. Myriam, après y avoir proposé plusieurs articles, elle reçoit un message d’un monsieur qui lui explique qu’il veut acheter deux des objets et qu’il va passer par Mondial Relay. Myriam est d’accord et reçoit alors un mail de Mondial Relay pour lui signaler que l’acheteur a versé 95€ sur leur compte et que pour recevoir ce montant sur le sien, elle doit se créer un identifiant sur le site. Elle s’y connecte et se crée un identifiant en communiquant ses données bancaires. Mais le doute s’installe lorsqu’on lui demande de confirmer en utilisant son digipass.