Testé pour vous: Druide Antidote 11

Les Québécois de Druide sont de retour avec une nouvelle version de leur emblématique logiciel d’aide à la rédaction. Il intègre un très puissant correcteur orthographique, mais fournit surtout assistance et conseils pour que le courriel, le CV, le rapport, la présentation voire le livre que vous rédigez s’en trouve rectifié et amélioré. Vingt-cinq ans après la première, cette 11e édition d’Antidote gagne à nouveau en possibilités et en efficacité. Non, elle n’écrit pas (encore) à votre place et elle ne transforme pas un charabia incompréhensible en chef-d’œuvre de la littérature. Mais derrière une interface repensée, épurée et peaufinée, son nouveau moteur de correction neuronal suggère l’insertion de mots ou de signes de ponctuation manquants. De même, le logiciel va détecter des lourdeurs et des répétitions syntaxiques. Dans certains cas, il proposera de lui-même une reformulation, applicable en un clic.