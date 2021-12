Une première Reine et une guerre

Un an après son arrivée sur le trône, le 8 août 1832, Léopold, devenu Léopold Ier, épouse à Compiègne Louise d’Orléans ; d’abord suivant le rite catholique dans la chapelle, ensuite suivant le rite protestant dans un des salons, car il gardera cette religion toute sa vie. La princesse Louise d’Orléans est la fille aînée du roi des Français, Louis-Philippe. Ce mariage renforce l’amitié avec la France. Léopold, en fin tacticien, saura toujours se servir de ses relations politiques et surtout familiales pour protéger son royaume. Léopold est tellement habile et écouté par les autres monarques européens qu’on le surnomme « le Nestor de l’Europe », cela pour faire référence à Nestor le roi grec de l’Antiquité réputé pour sa sagesse, qui prodiguait régulièrement des conseils aux autres rois. Comme roi d’une monarchie constitutionnelle, il doit respecter la Constitution (l’ensemble des lois qui garantissent la liberté des citoyens). Léopold, cependant, arrive dès le début à avoir un rôle très important dans le gouvernement et dans l’armée.