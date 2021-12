Air de familles: tous dehors!

Il pleut, il fait froid… pas un temps à mettre le nez des enfants dehors ? Mais si, à condition de bien les équiper ! Jouer dehors est extrêmement bénéfique pour eux, à commencer par leur santé physique. Ils améliorent leur motricité globale (courir, sauter, grimper, se suspendre, rouler, lancer, shooter…) et leur motricité fine (manipuler des outils, tracer, construire…). Ils exercent leur force et leur équilibre, développent leur condition physique et gagnent en confiance. De plus, adopter un style de vie actif aide à prévenir et à lutter contre les maladies de la sédentarité. Une activité physique régulière permet en effet de construire et de préserver les os et les muscles, mais aussi de réduire le risque d’obésité et de maladies chroniques comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Jouer en plein air semble également avoir un effet bénéfique sur d’autres problèmes de santé comme la myopie, les carences en vitamine D, le système immunitaire, l’asthme et les allergies.