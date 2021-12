Petites histoires de la mode (14): de la fourrure à la frange

FOURRURE ET FAUSSE FOURRURE

Si la fourrure est passée d’un moyen de protection contre le froid à une parure dans une garde-robe, il est cependant vrai qu’elle accompagne la vie de l’homme depuis toujours. Au fil du temps, les types de peaux utilisées ont grandement évolué. Certaines espèces ont disparu au profit d’autres espèces, mais la fourrure est toujours présente dans notre modèle vestimentaire.

La fourrure est la peau des animaux, garnie de ses poils ou, plus rarement, de duvet ou de plumes, et aussi le matériau que l’homme en tire pour s’en servir comme vêtement, garniture ou accessoire de décoration. Les fourrures commercialisées proviennent de mammifères sauvages ou d’élevage et ont été traitées pour assurer leur souplesse et leur conservation. Les pays qui piègent le plus d’animaux pour leur fourrure sont les États-Unis, la Russie et le Canada.