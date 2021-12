À la recherche des séquoias géants

Les récits des voyageurs s’accordent sur ce phénomène qui survient lorsque l’on s’approche de l’un de ces arbres iconiques d’Amérique : rencontrer pour la première fois un séquoia géant cloue le bec au plus jacasseur des aventuriers. Et pour cause : quelque 80 mètres de hauteur, plus de 2 tonnes et plusieurs centaines d’années terrassent celui qui se sentait l’âme d’un conquérant du Nouveau Monde. À la fin du XIXe siècle, les montagnes de la Sierra Nevada, en Californie, se voient soudainement peuplées de bûcherons désireux de s’enrichir sur leur dos. En effet, ces fiers massifs se composent, entre autres, d’arbres aux dimensions démesurées. Une véritable ruée vers… le bois.