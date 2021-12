Streaming: The Beatles, Get Back – Disney+

Le documentaire que tout le monde attendait est enfin là ! Depuis qu’on a appris que Peter Jackson allait en réaliser un sur les Beatles, on trépignait d’impatience. L’excitation est encore montée d’un cran quand fut annoncé qu’il serait basé sur les images d’archives filmées lors de la préparation et l’enregistrement de l’album « Get Back ». Mais le résultat est-il à la hauteur des espérances ?

« The Beatles : Get Back » relate l’histoire de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr alors qu’ils préparent leur premier concert depuis plus de 2 ans et s’attellent à l’écriture et aux répétitions de 14 nouvelles chansons. Face à des délais quasi impossibles à tenir, la série documentaire montre combien l’amitié unissant les membres du groupe s’est trouvée mise à rude épreuve.