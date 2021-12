Abonnée aux séries

Contrairement à d’autres stars hollywoodiennes à la notoriété mondiale, Nicole Kidman n’a jamais boudé les scénarios de série ou les fictions proposées par les plateformes de distribution de contenu. S’ils se battent tous maintenant pour décrocher un rôle dans une production de Netflix ou d’Amazon, au lancement de ces nouveaux médias, les acteurs et actrices de renom étaient souvent frileux avant d’accepter un rôle qui ne les projetterait pas directement dans les salles obscures. Se contentant de choisir ses projets en fonction de son amour pour le scénario, Nicole Kidman a souvent eu le nez fin et a d’ailleurs fait un carton d’audience et d’estime tant dans « Big Little Lies », produite par HBO, que dans « Nine Perfect Strangers », disponible sur la plateforme Hulu. Ce 10 décembre, les abonnés d’Amazon pourront aussi la découvrir dans le long-métrage « Being the Ricardos ».