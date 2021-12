Elton John et sa valse-hésitation

Il a beau avoir été un précurseur un temps associé au « glam rock » et être devenu une icône de la « pop culture », pour ce qui est de son biopic programmé en prime time ce jeudi soir, on peut dire d’Elton John qu’il est passé par les trois temps de la valse-hésitation. Sacré personnage que ce Sir natif du Grand Londres, rendu célèbre presque autant par ses lunettes extravagantes que par ses tubes. « Rocketman », choisi comme titre du film, évoque le fameux 45 tours enregistré en janvier 1972 au château de Hérouville (dans l’Oise) et commercialisé en avril de la même année. Avec à la clé une deuxième place au hit-parade anglais et une sixième aux States. À l’image de son rival feu David Bowie, avec lequel il avait plus d’un trait commun, Reginald Kenneth Dwight – qui fêtera le 25 mars prochain ses 75 printemps – connaîtra en plus d’un demi-siècle de carrière une évolution stylistique impressionnante, quoiqu’en fin de compte moins tapageuse.