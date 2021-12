Une camionnette s’engage sur les voies du prémétro à Bruxelles (vidéo)

Dans la station Diamant à Schaerbeek, une camionnette s’est engagée sur les voies du prémétro bruxellois. La scène a été postée sur Twitter lundi dernier et montre la camionnette rouler, les pneus visiblement abîmés par les rails et l’étroitesse de la voie. Sur la ligne de droite, un autre prémétro arrive tandis que l’on aperçoit un autre prémétro devant la camionnette. La ligne a été interrompue entre 8h, moment de l’incident et midi, samedi 4 décembre.

Il semblerait que le conducteur se soit engagé dans le prémétro après avoir suivi un métro devant lui. Le véhicule a dû être remorqué pour être sorti du tunnel. Une opération qui coûtera cher au conducteur, d’autant plus qu’il devra s’acquitter des frais de réparation et de dépannage. Les infrastructures et le véhicule ont été partiellement endommagés. Le conducteur devra aussi payer pour les perturbations engendrées sur le réseau.