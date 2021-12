Des adieux en fanfare et en chants pour le Grand Jojo (vidéos)

Le grand chanteur des bals musette était célébré une dernière fois aujourd’hui dans la Basilique de Keokelberg. Jules Vanobbergen, décédé dans la nuit du 1er décembre à 85 ans des suites d’une longue maladie, ne voulait pas de funérailles larmoyantes. Au contraire, l’interprète de « E Viva Mexico » souhaitait des rires et des chants pour sa dernière danse. Pour l’occasion, il avait d’ailleurs préparé une liste de chansons à faire passer pendant le service.

Ainsi, plus de 400 personnes se sont rassemblées ce mercredi 8 décembre à la Basilique de Koekelberg, des célébrités comme Sandra Kim étaient présentes mais aussi des personnalités politiques dont Elio Di Rupo et les bourgmestres des communes de Bruxelles. Des discours ont été prononcés en l’honneur de l’une des icônes de la belgitude, notamment par son beau-fils et réalisateur Thierry Decoster, ainsi que par ses amis dont Cyril Forthomme, Salvatore Adamo, Claude Barzotti et Jean-Luc Fonck.