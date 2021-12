Le sapin de Noël de Fox News incendié (vidéos)

La PDG de Fox News Media, Suzanne Scott a rapidement réagi un publiant un communiqué. Il s’agit pour la Fox d’une « attaque malveillante par un incendie criminel » et parle d’un « acte délibéré, imprudent et lâche ». L’homme n’a pas encore expliqué son geste. Enfin Fox News assure que la chaîne replacera très prochainement l’ancien sapin par un nouveau au croisement de la 6e avenue et 48e rue et rappelle que ce nouveau sapin sera « un message de paix, de lumières et de joie, même dans un moment sombre ».