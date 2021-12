Des artistes et une nouvelle numéro 1 dans le classement des femmes les plus puissantes au monde selon Forbes

Forbes vient de publier son classement annuel des femmes les plus puissantes au monde. Pour la première fois en dix ans, la première place revient à une autre femme. Alors qu’habituellement, on y retrouve des PDG et des dirigeantes, quelques artistes dont des chanteuses se sont faites leur place. Parmi les noms les plus connus, on retrouve Rihanna, Beyoncé et Taylor Swift en 68e, 76e et 78e places. L’animatrice américaine phare Oprah Winfrey se hisse en 23e place, la plus haute pour une personnalité du divertissement.

Rihanna a fait sa place dans le classement suite au développement impressionnant de sa marque de cosmétique Fenty Beauty, qui accumule les bonnes critiques. En 2020, son entreprise a rapporté pas moins de 550 millions de dollars, rapporte BFMTV. La chanteuse est aussi devenue milliardaire en août dernier.