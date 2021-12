À la télé ce soir: «Les espions du Général» ou «Objectif monde»

Hiver 1943 : De Gaulle envoie secrètement ses deux maîtres espions dans le Paris occupé. Il confie au colonel Passy et à Pierre Brossolette, numéros 1 et 2 du BCRA, ancêtre de la DGSE, la mission cruciale d'unifier les réseaux de résistants de la zone Nord. Farouches et endurcis par trois années d'Occupation, les soldats de l'ombre seront placés sous l'autorité du général. Cette mission, historique, est militaire : il faut préparer le Débarquement. Elle est aussi politique : De Gaulle doit prouver sa légitimité de chef de la Résistance auprès de Churchill et Roosevelt. Dans ce documentaire-fiction, tous les protagonistes sont incarnés par des comédiens.

« Objectif monde », à 21h00 sur TV5 Monde

Changement climatique, perte d'habitat, introduction d'espèces invasives, utilisation de pesticides. Les causes sont nombreuses mais le constat des scientifiques est unanime : la sixième extinction massive a déjà commencé. Est-elle irrémédiable ? Comment protéger la biodiversité ? Les initiatives prises pour protéger certaines espèces sont-elles couronnées de succès ?

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« In the Fade », à 20h30 sur La Trois - Trois étoiles

de Fatih Akin (2017)

La critique ne s’est pas privée de dénoncer le caractère vengeur de ce thriller appliquant la loi du talion. Les autres ont plutôt applaudi la mise au banc du terrorisme néo-nazi qui taraude également le pays de la retraitée Angela Merkel. Toujours reste-t-il que l’avant-dernier film du cinéaste allemand d’origine turque, récompensé du Golden Globe du meilleur film étranger, n’a laissé personne indifférent, et surtout pas les fans de la formidable Diane Kruger, laquelle a d’ailleurs décroché le prix d’interprétation à Cannes.

« Dogman », à 22h10 sur La Trois - Trois étoiles

de Matteo Garrone (2018)

Rubans d’argent du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour le tout jeune quadra Marcello Fonte, également récompensé à Cannes, et dont le personnage rappelle physiquement le Dustin Hoffman de « Macadam Cowboy ». Que d’éloges pour ce thriller réellement affreux, sale et méchant, maniant l’art consommé de l’émotion, de la symbolique et de la violence volontairement contenue jusqu’à l’explosion attendue.

« Spider-Man : Far From Home », à 20h30 sur RTL-TVI - Deux étoiles

de Jon Watts (2019)

Un style nettement plus jeune public que celui des précédents. De quoi donner un peu plus de dérision dans un univers Marvel plus encombré que jamais, recettes mondiales astronomiques se succédant d’un titre à l’autre. Jake Gyllenhaal est évidemment excellent en super-vilain de service, mais son talent mérite… infiniment mieux que ça.

« Midway », à 21h05 sur France 3 - Deux étoiles

de Roland Emmerich (2019)

Avec le réalisateur teuton de « 2012 », place aux images de synthèse qui recréent les vrais avions et navires de la bataille qui marqua le tournant de la guerre du Pacifique en juin 1942. Et là, presque aucune fausse note. On n’évite pourtant pas les excès du procédé, surtout les balles crépitant exagérément de partout. Une demi-réussite dont le côté spectaculaire ravira naturellement les inconditionnels des effets spéciaux, avec l’excellent Ed Skrein en virtuose du manche à balai.

« Mary », à 22h55 sur RTL-TVI - Deux étoiles

de Marc Webb (2017)