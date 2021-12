Un bélier et trois brebis maltraités récupérés dans un «environnement sordide» à côté de Mons (photos)

Les ASBL Animaux en Péril et Le Rêve d’Aby ont récupéré les animaux abandonnés, infestés de puces et de parasites.

Trois brebis et un bélier ont été retrouvés et sauvés mercredi par deux ASBL, Animaux en Péril et Le Rêve d’Aby, à Baudour, aux abords de Saint-Ghislain. Le sauvetage des animaux s’est fait avec la présence de la police de la région Wallonne et des agents du Bien-Être Animal.

Les animaux étaient abandonnés, livrés à eux-mêmes sur un terrain inoccupé, coincé entre une voie rapide et des prairies. À cause des conditions météorologiques, le terrain était complètement retourné, les animaux pataugeant depuis un moment dans de la boue, selon les observations des ASBL.