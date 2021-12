Carnet rose pour Caroline Fontenoy: Zélia est née mercredi et se porte à merveille

Un petit ange de 3kg750 qui n’a pas encore pu rencontrer toute sa famille à cause de la crise sanitaire et du renforcement des mesures dans les hôpitaux. « Une restriction vient de tomber, les visites des fratries en maternité sont désormais interdites », annonce la maman de 42 ans à nos confrères de Sudinfo. « C’est dommage. Cela veut dire que Lou, notre aînée, ne pourra pas venir voir sa petite sœur. Elle n’y est pas autorisée. C’est un peu triste. »

Elle devrait quitter l’hôpital Chirec ce week-end pour retourner chez elle. « Je peux vous dire que Zélia est… fabuleuse, merveilleuse et mignonne. Et en plus, elle est très sage et très zen », confie-t-elle à Sudinfo.