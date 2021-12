À la télé ce soir: «Terra X» ou l’élection de Miss France

L’élection de Miss France 2022 à 21h05 sur TF1

Le concours attire de nombreux téléspectateurs chaque année. C’est aux environs de minuit qu’on apprendra qui remplacera la Normande Amandine Petit et sera sacrée plus belle Française de 2022. Le thème de cette année est les comédies musicales.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Adieu les cons » (1reTV) à 20H30 sur BE 1 - 4 étoiles

d’Albert Dupontel (2020)

Sept Césars dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original: il n’aura manqué que celui du meilleur acteur à Albert Dupontel qui, d’une œuvre à l’autre, s’impose comme le plus créatif des auteurs français de ce début de siècle! «Adieu les cons» porte à merveille son titre pour évoquer toutes les absurdités du monde contemporain en un peu moins de 90 minutes. Et tout y passe ou presque sans jamais faiblir jusqu’à une séquence finale inattendue et cinéphilique au possible!

« La vengeance dans la peau » à 20H05 sur TIPIK - 3 étoiles

de Paul Greengrass (2007)

Le troisième et dernier volet de la «Bourne trilogy» initiale adaptée des romans de Robert Ludlum est meilleure encore que les deux précédents, ce qui est vraiment tout dire.

« The Amazing Spider-Man: le destin d’un héros » à 20H15 sur AB3 - 2 étoiles

de Marc Webb (2014)

L’univers du héros de Marvel s’assombrit dans cette suite techniquement bien ficelée mais sans réelle surprise, en dehors d’une disparition pas vraiment attendue. Comme le «ménage» n’a pas été entièrement fait, on se quitte sur l’annonce d’un numéro trois attendu pour 2016 puis reporté à 2018 et finalement annulé de façon définitive.

« The Boyfriend » à 22H25 sur PLUG RTL - 2 étoiles

de John Hamburg (2016)

Encore un ersatz de « Mon beau-père et moi », coproduit par James Franco livrant une savoureuse prestation en néo-milliardaire un peu zinzin. Le résultat est inégal mais certains gags très réussis valent à eux seuls la tentation !

« American Ultra » à 22H30 sur AB3 - 2 étoiles

de Nima Nourizadeh (2015)