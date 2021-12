Tom Felton à l’Abbaye de Westminster avec les Cambridge

L’interprète de Drago Malfoy dans « Harry Potter » a participé à l’émission « Together at Christmas », diffusée le jour du réveillon de Noël.

Plus connu pour son personnage de Drago Malfoy dans la saga « Harry Potter », Tom Felton n’en est pas moins un Britannique sur lequel on peut compter. D’ailleurs, il n’hésite pas à partager des parties de sa vie sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, c’est une photo de lui avec le duc et la duchesse de Cambridge que les internautes ont pu découvrir. Tom Felton se trouvait dans l’Abbaye de Westminster et semblait captivé par sa discussion avec Kate et William.

Pour la petite histoire, Tom Felton et sa mère participaient à une émission qui sera diffusée lors du réveillon de Noël. Il s’agit de « Together at Christmas » visant à rassembler les Britanniques.