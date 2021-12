À la télé ce soir : « Star Wars Episode IX : l’ascension de Skywalker » et « Docteur ? » (vidéos) Voici le programme à ne pas manquer ce soir.

Image extraite du film «Star Wars : L'Ascension de Skywalker» - Capture d’écran YouTube/Star Wars FR

Par la rédaction Publié le 12/12/2021 à 08:37 Temps de lecture: 2 min

« Star Wars Episode IX : l’ascension de Skywalker », à 21h05 sur TF1 Un an a passé depuis que Kylo Ren a tué Snoke, le Leader suprême et pris sa place. Bien que largement décimée, la Résistance est prête à renaître de ses cendres. Rey, Poe, Leia et leurs alliés se préparent à reprendre le combat. Mais ils vont devoir faire face à un vieil ennemi : l'empereur Palpatine...

« Docteur ? », à 21h10 sur France 2 Médecin lassé par la vie, Serge doit assurer seul la garde de Noël. Serge, qui aime boire, assure les visites avec de plus en plus de difficultés, jusqu'au moment où il croise Malek, un livreur à vélo de bonne composition. Il a alors l'idée d'envoyer le jeune homme à sa place chez les patients... Les étoiles de Dominique Deprêtre « Docteur ? », à 21h05 sur France 2 – 3 étoiles de Tristan Séguéla (2019) Du comique de situation, mais aussi de très bons mots et même du suspense : ce « Docteur ? » coécrit et réalisé par un quasi-néophyte n’est avare en rien, mais c’est surtout en tête de sa distribution que l’ouvrage brille particulièrement. Contrairement aux apparences de son personnage d’urgentiste au bout du rouleau, Michel Blanc est au mieux de sa forme à 67 ans, et donne le ton. Son alter ego Hakim Jemili le lui rend à merveille. Cet humoriste est la révélation du film qui, en plus d’être drôle, distille aussi une véritable humanité et déclenche une belle sympathie. « Une affaire d’État », à 22h30 sur 13ème rue – 3 étoiles d’Éric Valette (2009) Prix du meilleur long-métrage francophone à Cognac en 2010, ce pur polar à caractère politique vaut bien « Les pleins pouvoirs » du grand Clint Eastwood sorti une dizaine d’années auparavant ! Le meilleur film – à ce jour – de l’auteur toulousain de « La proie », avec une distribution parfaitement ciblée autour de Rachida Brakni, André Dussollier et, en ex-barbouze devenu exécuteur… presque méticuleux des basses besognes, l’inénarrable Thierry Frémont. « Star Wars épisode IX : l’ascension de Skywalker », à 21h05 sur TF1 – 2 étoiles de J.J. Abrams (2019)