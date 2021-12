Un premier aperçu des « Animaux Fantastiques 3 » dévoilé ! (vidéo)

Ça y est, les studios de Warner Bros ont dévoilé les toutes premières images du troisième volet des « Animaux Fantastiques ». Dans ces images, on aperçoit entre autres l’acteur Mads Mikkelsen dans le rôle de Grindelwald, autrefois interprété par Johnny Depp. C’est après avoir perdu son procès en diffamation contre le tabloïd « The Sun » qui le qualifiait de mari violent que la production avait décidé d’écarter le plus célèbre pirate du cinéma du long-métrage.

Le court extrait diffusé n’est pas la première bande annonce du film mais bien une vidéo teasing qui intègre les 20 ans de la saga Harry Potter de JK Rowling. Des extraits de la pièce de théâtre « Harry Potter et l’enfant maudit » et des vidéos de fan ont également été ajoutées au projet.