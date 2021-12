Le comité de Miss France accusé de racisme sur Twitter pour avoir saccagé la coupe afro de Miss Aquitaine (photos)

Le comité de Miss France essuie une critique de plus. Après avoir vu ses règles qualifiées de « has been » par la ministre française de l’égalité homme et femme, Elisabeth Moreno, le comité des Miss encaisse maintenant le fait d’être traité de raciste.

Les téléspectateurs ont été déçu de ne pas voir Ambre Andrieu défiler avec sa coiffure afro. - Capture d’écran Instagram