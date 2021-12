À la télé ce soir: «Le Meilleur Pâtissier» ou «Emma Bovary»

En cette dixième semaine de la dixième saison, Cyril Lignac, natif de l'Aveyron, prend les rênes du concours et emmène les pâtissiers dans sa région de coeur : le Sud-Ouest. Un voyage qui promet son lot de rebondissements car, pour la première fois, il affrontera les candidats à l'occasion de la redoutable épreuve technique de Mercotte. Les pâtissiers amateurs feront-ils honneur au Sud-Ouest en le battant sur ses terres ? «Le défi de Cyril : la boîte de cannelés» ; «L'épreuve technique : le béret basque». «L'épreuve créative». Avec la participation du chef Yannick Delpech, natif d'Albi, chef pâtissier et plus jeune chef étoilé de France (2000).

« Emma Bovary », à 21h05 sur France 2

En 1857, dans un tribunal en France. L'accusation et la défense sont prêts à s'affronter. Au milieu, Flaubert. C'est son procès. Madame Bovary est jugée coupable pour outrage à la morale publique et religieuse. La plaidoirie débute, puis le roman prend vie. L'histoire d'Emma se déploie sous nos yeux. Le procès nous ramène à la réalité par interstice et anime le débat sur la condition des femmes à cette époque. Quelle sentence pour Flaubert ? Quelle sentence pour elles, pour toutes les Emma ?

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Walkyrie », à 20h05 sur Club RTL - Quatre étoiles

de Bryan Singer (2008)

On a beau connaître l’issue fatale du fameux attentat mené contre Hitler par l’héroïque colonel von Stauffenberg en 1944, cette reconstitution historique est orchestrée de main de maître par l’auteur d’ « Usual Suspects ». Poignante et magistrale distribution, même dans le chef de Tom Cruise.

« La belle époque » (1re TV), à 20h40 sur La Une - Trois étoiles

de Nicolas Bedos (2019)

Le fiston du regretté Guy passe à la vitesse supérieure avec ce titre unanimement apprécié pour l’originalité de son intrigue, la pertinence de son propos, l’humour de ses répliques et la qualité de sa distribution. Daniel Auteuil incarne un dessinateur désœuvré dans une époque où il ne se reconnaît plus, et de surcroît rejeté par sa femme, Fanny Ardant en l’occurrence, laquelle, au contraire, aime toujours saisir la moindre balle au bon. L’ouvrage offre aussi à Guillaume Canet et Pierre Arditi une partition de virtuose que n’aurait pas reniée Woody Allen en personne.

« L’héritière », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

de William Wyler (1949)

Succédant aux « Plus belles années de notre vie » dans la filmographie du futur auteur de « Ben-Hur », ce drame très théâtral a valu à Olivia de Havilland (morte en 2020 à 104 ans) son premier Golden Globe et son deuxième Oscar, trois ans après celui remporté pour « À chacun son destin ». Et si le film a vieilli, la prestation de la native de Tokyo reste, elle, tout à fait fascinante.

« Le comte de Monte-Cristo », à 21h00 sur TV5 Monde - Deux étoiles

de Robert Vernay (1954)

Jean Marais succède à Pierre Richard-Wilm en Edmond Dantès dans ce remake en couleurs du film fleuve en deux époques (« La trahison » et « La vengeance ») du même réalisateur produit sous l’Occupation. À l’image des « Trois mousquetaires » du même Alexandre Dumas père, d’autres adaptations ont suivi, celle-ci étant restée typique de sa décennie.

« La mélodie », à 22h40 sur La Une

de Rachid Hami (2017)