La fresque Annie Cordy sera détruite, une consultation populaire est ouverte Une consultation populaire sera lancée pour décider du futur de la fresque en hommage à la chanteuse.

BelgaImage

Par la rédaction Publié le 13/12/2021 à 11:57 Temps de lecture: 2 min

Pour ses 90 ans, Annie Cordy avait inauguré une fresque en 2018 dans le parc Annie Cordy à Laeken. Cependant, le parc sera bientôt modifié et la fresque sera amenée à disparaître. La nouvelle a bouleversé les riverains au printemps dernier. L’échevine de la Culture à Bruxelles, Delphine Houba a expliqué que trois options étaient envisagées pour conserver une œuvre hommage à la chanteuse. « Pour nous, c’est une priorité et une évidence de maintenir une œuvre en hommage à Annie Cordy. Vu l’émoi et son importance pour la population, on a pensé à un vote participatif » a-t-elle déclaré. Les riverains pourront donc s’exprimer via une consultation populaire.

Parmi les options, l’échevine propose de reproduire la fresque sur un autre mur du parc, rapporte la DH. La deuxième option serait de réaliser une seconde fresque dans le même style de street-art sur un autre mur du parc. L’artiste peintre Amandine Levy est pressentie pour la réaliser. Enfin dernière option, la sculptrice Isabelle de Bellefroid pourrait réaliser une statue en hommage à Annie Cordy. L’échevine précise par ailleurs que les artistes consultés ont remis des travaux préparatoires qui ont été rémunérés. Delphine Houba insiste aussi sur la volonté de mettre en avant des artistes femmes : « On avait à cœur de mettre en avant les femmes artistes. On travaille à ce que ça puisse être dans l’esprit et le respect d’Annie Cordy et de sa carrière » déclare-t-elle.