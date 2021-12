La princesse Delphine dévoile un tango façon Matrix dans «Danse avec les stars» (vidéo)

Samedi 11 décembre, la princesse Delphine a présenté avec son partenaire de danse Sander Bos, un show tout particulier. Le thème de la saga « Matrix » a été repris et poussé jusqu’au bout : les petites lunettes noires, les tenues de cuir et latex et les lasers verts venaient ajouter à la prestation des deux danseurs.

Leur danse à tout simplement soufflé le jury et le duo peut ainsi continuer l’aventure. Pour son deuxième passage, la Princesse a alors complètement changé de thème et d’ambiance après une valse viennoise le 4 décembre dernier. La princesse Delphine et Sander Bros ont récolté des notes meilleures que les précédentes. Les téléspectateurs ont eu aussi été emballés par la prestation du duo.