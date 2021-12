Une pluie d’étoiles filantes illuminera le ciel ce soir jusqu’au 17 décembre

Les Géminides sont de passage du 13 décembre au 17 décembre mais c’est bien ce soir qu’elles seront le plus visible.

Pour les observer, il est conseillé de bien s’éloigner des zones lumineuses. Ce soir, une pluie d’étoiles filantes s’approchera de la Terre. Les Géminides arrivent quelques semaines après les Andromédides. Dans la nuit de lundi à mardi et de mardi à mercredi, les étoiles filantes de la constellation des Gémeaux et de l’astéroïde « 3200 Phaéton », passeront au plus proche de la Terre. Chaque année, ce nuage de poussière laisse des empreintes lumineuses dans le ciel, au moment où ses particules rentrent dans l’atmosphère terrestre.

Selon Jérémie Vaubaillon, astronome à l’IMCCE de l’observatoire de Paris, pas de doute que les particules seront bien visibles ce soir. « Le nuage est tellement vieux et tellement large qu’on a la certitude que la Terre va passer dedans » déclare-t-il à 20 minutes. C’est autour de 4 heures du matin que le nuage sera au plus proche. Veiller tard ou se lever tôt, il va falloir choisir vite. Mais pas de panique, le nuage mettra quelques jours à dépasser la Terre et des étoiles filantes seront encore visibles jusqu’au 17 décembre.