«Elle, je ne peux pas»: polémique autour de la remarque d’Inès Reg concernant Miss France

Au moment de la présentation des cinq finalistes du concours, alors qu’une question était posée à Diane Leyre, représentante de l’Île-de-France, Inès Reg indique à François Alu qu’elle ne supporte pas cette candidate. Une scène enregistrée alors que l’humoriste ignorait que les caméras étaient, brièvement il est vrai, braquées sur elle. On peut en effet lire sur ses lèvres « Elle, je ne peux pas » (4’26 dans la vidéo), rapporte RTL. Quelques minutes plus tard, Diane Leyre était pourtant couronnée Miss France 2022.

Le moment gênant a bien été retransmis en direct, même si le cameraman a rapidement changé de plan, pour éviter de s’attarder sur cet incident. Celui-ci crée pourtant la polémique, les téléspectateurs et internautes jugeant la remarque d’Inès Reg totalement déplacée, et à juste titre. Si l’humoriste n’a certainement pas voté pour la Miss Île-de-France 2021, c’est pourtant grâce aux votes du jury que la jeune femme a été élue plus belle femme de France 2022. Miss France est en effet élue à 50 % par le public et à 50 % par le jury, et Diane Leyre n’arrivait qu’à la troisième place des votes des téléspectateurs, ajoute RTL. C’est donc bien les jurés qui ont fait pencher la balance en sa faveur.