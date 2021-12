À la télé ce soir: «Fast & Furious 7» ou la finale de «Koh-Lanta: la légende» (vidéos)

Dominic Toretto reçoit un appel d’un mystérieux Deckard Shaw et peu après, la maison de son meilleur ami et de sa soeur explose. Assoiffé de vengeance, Dominic n’a plus qu’un but : retrouver l’assassin, qui n’est autre que le frère d’Owen Shaw, un caïd que celui-ci avait mis hors d’état de nuire…

« Koh-Lanta : la légende », à 21h05 sur TF1

« Koh-Lanta : la légende » est la septième édition spéciale de l’émission de téléréalité Koh-Lanta. Les participants anciens retournent souhaitant fêter les 20 ans du programme. Les aventuriers sont prêts à confronter de nouvelles situations inédites et des épreuves les plus différentes.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« À la poursuite d’Octobre rouge », à 20H05 sur CLUB RTL – quatre étoiles

de John McTiernan (1990)

Avec cette adaptation du roman de Tom Clancy, le réalisateur de « Piège de cristal » a retrouvé une ambiance de huis clos luxueux qui convient parfaitement à son style. Osons dire que dans ce formidable film de sous-marins, tout baigne littéralement.

« Fast & Furious 7 », à 20H15 sur AB3 – trois étoiles

de James Wan (2015)

Le décès de Paul Walker – victime d’un… accident de voiture – aura perturbé le tournage qui n’était pas encore tout à fait terminé. Il fallut donc modifier quelques passages et on jugea logiquement opportun de rallonger la fin en guise d’hommage. Du coup, cette exceptionnelle synthèse de tout ce qui se fait de mieux en matière d’effets spéciaux gagne en émotion, ce qui a manifestement séduit le public.

« La proposition », à 20H10 sur PLUG RTL – deux étoiles

d’Anne Fletcher (2009)

Mise en scène de façon très classique, cette comédie sentimentale tire avec un certain bonheur les vieilles ficelles d’un genre toujours très prisé par le grand public d’outre-Atlantique. On sait très bien ce qui va finir par arriver, mais on se laisse gentiment séduire par les détours et les embrouilles qui pimentent le récit.

« Shalako », à 21H15 sur C8 – deux étoiles

d’Edward Dmytryk (1968)

On craignait le pire avec en têtes d’affiche Sean Connery, qui venait d’abandonner provisoirement l’agent 007, et Brigitte Bardot, dont on n’arrêtait pas de souligner les piètres talents d’actrice. En fin de compte, ce film basé sur un contexte historique très méconnu – l’existence d’un « tourisme de chasse » aux States au lendemain de la guerre de Sécession – se laisse (re)voir avec un sacré brin de curiosité et de nostalgie.

« Angle mort », à 22H35 sur CLUB RTL – une étoile

de Nabil Ben Yadir (2017)