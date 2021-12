Un autre lac de l’odeur…

Le phénomène est né aux États-Unis dans la mouvance écologiste et a fait l’objet d’un premier article, en 2010, dans le très réputé « New York Times ». But : dénoncer l’obsession de l’hygiène corporelle et l’eau dépensée de façon totalement inutile. Prendre une douche par jour serait, dans beaucoup de cas, vraiment stupide. Sans compter les produits (gels, savon, crèmes, etc.) qui abîment la peau. Nos confrères du « Journal du dimanche » soulignent que le mouvement s’installe en France et donnent la parole à Flora Fischer, une dermatologue qui l’approuve : « Si vous avez une activité sédentaire, que vous ne transpirez pas, il n’est pas obligatoire de se laver au quotidien. Bien sûr, il faut continuer à se laver les mains au savon plusieurs fois par jour en période d’épidémie. En revanche, espacer – raisonnablement – les toilettes corporelles complètes n’entraînera pas de pathologie infectieuse.