Un café 100% made in Liège

C’est une première : il est intégralement cultivé, récolté et torréfié dans la Cité ardente. Local et inédit !

A l’Observatoire du monde des plantes, au cœur du complexe universitaire du Sart-Tilman, une flore venue du monde entier s’expose sous les serres. Au milieu de ces arbres se cachent trois petits caféiers. Ils sont là, plantés en pleine terre, depuis plus de 10 ans. Et la saison dernière, ils ont réservé une belle surprise. De magnifiques fruits sont apparus, des « cerises » enfermant chacune deux petits grains ovales. C’est la première fois que les caféiers ont si bien porté. « C’est exceptionnel, nous avons pu récolter 1 kilo 300 g de grains sur nos trois caféiers », nous explique fièrement Sophie Pittoors, biologiste à l’Observatoire. « Cette récolte s’est étalée entre le milieu du printemps et l’été car les fruits n’arrivent pas tous à maturité en même temps. Nous avons ensuite fait sécher les cerises et puis nous avons débarrassé les grains de leur enveloppe. Notre petite récolte a ensuite été torréfiée dans un magasin spécialisé en Outremeuse, à Liège. Ce processus a pris plusieurs mois.