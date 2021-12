Mocro Maffia: celui qui parle meurt

Dubaï, eldorado des stars de la téléréalité. Dubaï, lieu touristique de tous les gigantismes. Dubaï, repère sûr des… barons de la drogue. Depuis plusieurs années, des trafiquants échappent aux autorités belges ou néerlandaises en s’envolant pour la ville des Émirats arabes unis (EAU). Sur place, ils écoulent leurs millions sans craindre la case prison et les font fructifier en investissant, notamment, dans l’immobilier local. Appartements ultra-luxueux, grosses cylindrées, prostituées du monde entier : ces gros bonnets, chaînes en or et tatouages du « Parrain » pour certains, s’éclatent et gèrent leurs activités illégales à distance, parfois au bord de la piscine à débordement. Jusqu’à présent, aucun accord d’extradition n’existait entre les EAU et la Belgique. Le 9 décembre, un deal historique a été trouvé entre le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et le gouvernement émirati. Cette entraide pénale planait depuis plusieurs mois.