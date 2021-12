À la télé ce soir: «En territoire ennemi» ou «Les traîtres» (vidéos)

Chris Burnett et Michael Stackhouse, jeunes pilotes des forces armées américaines, sont chargés d'une mission de reconnaissance en ex-Yougoslavie. Mais leur appareil est abattu par les Serbes, et les deux hommes se retrouvent au coeur du territoire ennemi. Leur amiral organise une mission de secours...

«Les traîtres» à 20h30 sur RTL TVI

Cette toute nouvelle émission est présentée par Frédéric Etherlinck. Elle met en scène des personnalités connues du petit écran, en particulier pour avoir fait de la téléréalité. On retrouvera, entre-autres, Claude, le fermier « cool, relax et détendu » de « L’amour est dans le pré », Stéphanie et Aurélie de « Secret Story » ou encore Pholien, le sportif de « Koh-Lanta ».

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« J. Edgar » à 13H35 sur ARTE - Trois étoiles

de Clint Eastwood (2011)

L’ascension du célèbre fondateur du FBI. Si les puristes préféreront toujours les œuvres plus personnelles du grand Clint, comme «Mystic River», «Million Dollar Baby» et le fabuleux «Gran Torino», il est totalement injuste de snober les autres passions de l’auteur, notamment pour l’Histoire, avec un petit ou un grand H. Et on a beau s’en prendre au grimage parfois trop marqué de Leonardo DiCaprio, ce film fleuve relève aussi du tout grand cinéma.

« En territoire ennemi » à 20h05 sur CLUB RTL - Trois étoiles

de John Moore (2001)

Un peu trop formaté dans le chef de l’amiral incarné par Gene Hackman, ce spectaculaire film d’action mis en scène par le futur auteur du dernier «Die Hard» évoque un épisode vaguement authentique de la guerre des Balkans. Une réussite sur le plan formel et au niveau du suspense. Et l’une des rares occasions offertes à Owen Wilson d’échapper avec brio à son habituel rôle de zigoto de service.

« La douleur » à 20H55 sur ARTE - Trois étoiles

d’Emmanuel Finkiel (2017)

L’ancien assistant de Krzysztof Kieslowski sur le tournage des «Trois couleurs» livre cette très belle adaptation du roman autobiographique de la résistante Marguerite Duras, l’auteure de «Moderato cantabile», «India Song» et «L’amant», qui lui valut le Goncourt en 1984. Plus qu’un drame d’époque, on a droit à un vrai film d’ambiance très personnel et surtout d’une grande émotion autour de l’héroïne admirablement campée par Mélanie Thierry.

« The Wall » à 22H05 sur CLUB RTL - Trois étoiles

de Doug Liman (2017)

Cet éprouvant huis clos en plein désert, où deux Gi’s canardés par un « sniper » irakien tentent de survivre derrière un pan de mur tient de la prouesse et se révèle en fait assez passionnant d’un bout à l’autre. Détail amusant : le film a rapporté exactement le montant de sa production, limitée à trois millions de dollars.

« Fame » à 20H35 sur LA TROIS - Une étoile

d’Alan Parker (1980)