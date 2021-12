La Toyota Corolla se la joue SUV

Longue de 4,46 mètres, la Corolla Cross ne bascule pas dans l’excès et se veut familiale tout en restant compacte avec son look de RAV4 en réduction. La plus grande nouveauté est sa mécanique hybride de 5e génération : Toyota parle de nombreux éléments dont la taille a été réduite et d’une batterie 40 % plus légère qu’auparavant. Le constructeur annonce également un plus grand agrément et un temps de réponse réduit grâce à son moteur 2 litres développant 197 ch. Autre particularité, le crossover est disponible en traction et en version 4 roues motrices AWD-i. Commercialisation prévue pour l’automne 2022.