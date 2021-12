Axel Bauer : «Ici Londres… les Français parlent aux Français»

A 60 ans, Axel Bauer, une des icônes du rock français, sort un nouvel album au printemps prochain. Après avoir vendu plus de trois millions de disques et connu d’énormes succès avec son blouson de cuir et son air ténébreux dans « Cargo », « Éteins la lumière » ou « À ma place » en duo avec Zazie, l’artiste lève un coin du voile sur ses nouveaux morceaux et notamment « Radio-Londres » où la voix de Franck Bauer, son père, apparaît en musique.

Votre album sort en 2022 mais votre nouveau single, « C’est malin », est sorti il y a quelques jours. Un morceau de 7 minutes. C’est assez osé de faire un titre d’une telle durée aujourd’hui !