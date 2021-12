À la télé ce soir: «Dejan Veljkovic, les confessions d’un repenti» et «Rocketman»

« J'ai participé au système et c'est ma faute. Mais je ne suis pas le seul. Des joueurs, des entraîneurs, des managers et des dirigeants de club m'ont demandé de les aider dans les montages d'argent sale ». Ces mots sont ceux de Dejan Veljkovic, l'ancien agent de football serbe.

Rocketman, à 20h45 sur RTL TVI

A une réunion des alcooliques anonymes, dans un costume de scène complètement extravagant, Elton John raconte sa vie hors du commun, depuis ses premiers succès jusqu'à sa consécration internationale. Le célèbre chanteur britannique retrace ainsi la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il se livre à coeur ouvert en évoquant ses addictions à la drogue, à l'alcool et au sexe, sa relation compliquée avec sa mère, l'absence de son mère, son entrée à la Royal Academy of Music, son faux mariage avec Renate Baluel pour cacher son homosexualité, sa liaison chaotique avec son manager John Reid.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Les bonnes intentions, à 20h30 sur La Trois - Deux étoiles

de Gilles Legrand (2018)

Le moins qu’on puisse dire est qu’Agnès Jaoui est à l’aise dans le rôle de cette assistante sociale brassant tous les malheurs de la faune « immigratoire » de la France contemporaine ! Une comédie douce-amère un peu inégale mais globalement drôle et surtout pleine d’émotion, à l’image de son héroïne !

Les vieux fourneaux, à 21h05 sur France 3 - Deux étoiles

de Christophe Duthuron (2018)

Pierre Richard, Eddy Mitchell et Roland Giraud forment le trio charismatique de ce film de vieux potes d’une bien sympathique fraîcheur. Il permet aussi de revoir avec plaisir ce bon Henri Guybet, alias Salomon des « Aventures de Rabbi Jacob », le soldat Tassin dans « On a retrouvé la 7e compagnie », tête d’affiche du « Pion » de Christian Gion et chauffeur de Bernard Menez et Miou-Miou dans « Pas de problème ».

Un incroyable talent, à 23h sur RTL TVI - Deux étoiles

de David Frankel (2013)

L’histoire de Paul Potts, le petit vendeur de téléphones portables devenu chanteur d’opéra, est tout ce qu’il y a de plus authentique. Dans une ambiance façon BBC, l’auteur new-yorkais du « Diable s’habille en Prada » a pu profiter des vocalises du gaillard hautement jalousé par toute la diaspora du bel canto, technique de chant ainsi popularisée pour le montage final. Guère innovant mais bien émouvant.

La ritournelle, à 13h35 sur Arte - Une étoile

de Marc Fitoussi (2014)

Isabelle Huppert et Jean-Pierre Darroussin incarnent avec tendresse ces vieux mariés jouant à cache-cache dans ce récit intimiste et linéaire sans grand intérêt, sauf pour les inconditionnels de ce cinéma minimaliste qui se contente de filmer des tranches de vie. À tout prendre, on préférait les « Copacabana » et « Pauline détective » précédents du même auteur.

Disturbing the Peace, à 21h sur 13e Rue - Une étoile

de York Alec Shackleton (2019)