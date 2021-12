La RTBF contrainte d’annuler «Le Grand cactus» de ce jeudi

« L’émission avec Céline Dion, le Père Noël et Madame Rigide ne pourra pas être diffusée ce jeudi 16 décembre », a fait savoir l’équipe du « Grand cactus » mercredi dans la soirée. L’émission a dû être annulée à cause du coronavirus.

« Le Grand cactus fête Noël » sera donc remplacé ce jeudi soir par une autre émission consacrée aux fêtes de fin d’année. Au programme : « Un Micro-Terroir de Freddy Tougaux spécial Noël où Michel témoignera à visage, presque, découvert, et une parodie inédite de Jardins et Loisirs où Bérangère donnera de précieux conseils décos pour le réveillon […] Mais aussi le meilleur du pire des duplex de James Deano, détenteur depuis peu, d’une machine à remonter le temps ». Soit une émission best of « totalement givrée », promet la RTBF.