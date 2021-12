Histoire de réveillon: la table tourne et un inconnu parle…

Dans son dernier livre, « Les douze coups de minuit » (Weyrich), Marc Pasteger raconte des histoires vraies et variées ayant, à leur manière, marqué la période des fêtes. Extrait.

Ils ne savent plus eux-mêmes à quand remonte la tradition. Le fait est que le 31 décembre, les Arterton et les Carver ne se demandent jamais comment ils vont occuper la Saint-Sylvestre car, systématiquement, ils la passent ensemble.

Emily et Francis Arterton ainsi que Emma et Marty Carver habitent à côté de Birmingham, un bon kilomètre séparant leurs habitations respectives. Ils se connaissent depuis des lustres, ont des enfants du même âge ayant fréquenté les mêmes écoles. Aujourd’hui, en 1994, les quatre personnes sont à la retraite, approchent ou ont légèrement dépassé les septante ans et sont grands-parents.

À leurs yeux, ce n’est pas une raison pour se laisser envahir par la routine. Emily, en particulier, s’intéresse sans cesse à des choses nouvelles. Et, voici quelques mois, une de ses bonnes amies l’a conviée à une séance d’un genre très spécial : on y a fait tourner les tables et parler les esprits !