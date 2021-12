Petite histoire de la mode (15): des gants au jacquard

GANT, MITAINE ET MOUFLE

Les plus anciens gants découverts seraient contemporains de la XXIe dynastie égyptienne, soit environ mille ans avant notre ère ! Le patron en est resté exactement le même. Les gants étaient destinés à protéger les mains distinguées des brûlures des mets en l’absence de couverts !

Traditionnellement, les mains sont protégées du froid en les recouvrant de fourrure, ce qui empêche la peau d’être mordue lors de la cueillette des mûres ou du forgeage des flammes, et les gants sont généralement en peau de chèvre. Au Moyen Âge, les tailleurs de pierre, les installateurs et les mortelliers portaient également des gants pour se protéger des rayures et des brûlures à la chaux. Ainsi, le chevreau a été trempé dans de la poussière minérale et est devenu blanc jusqu’à ce qu’il devienne l’emblème de cette corporation.