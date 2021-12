Ari Folman : «Notre film est destiné aux enfants d’aujourd’hui, pas à ceux du siècle passé»

Ari Folman place le « Journal d’Anne Frank » dans notre époque. Un dessin animé qui ose le parallèle entre Shoah et crise migratoire.

Treize ans après le succès de « Valse avec Bachir », Ari Folman revient avec un nouveau dessin animé pas comme les autres. « Où est Anne Frank ? » nous emmène bien sûr à Amsterdam, mais de nos jours ! Et avec Kitty, la confidente imaginaire d’Anne, comme héroïne. Un angle inédit sur un témoignage, certes très connu, mais peut-être de moins en moins entendu…

L’histoire d’Anne Frank est tristement célèbre. Pourquoi y revenir ?

On y revient, mais pas vraiment. Dès le début, j’ai dit que je ne voulais pas raconter son histoire à elle, car vous avez raison, on la connaît. Le film n’aurait aucun intérêt si on s’était lancé dans une énième version ! Notre histoire est un récit d’apprentissage, destiné aux enfants d’aujourd’hui. Anne Frank n’est donc qu’un tremplin vers notre film.