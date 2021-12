L’agenda culturel

Spectacle du Nouvel An : Kroll sur son 31

Pierre Kroll revisitera toute l’année avec l’impertinence qu’on lui connaît, diffusant ses dessins les plus percutants. Il nous projettera aussi dans le futur, imaginant ceux et celles qui marqueront l’année 2022 ! En bonus, quelques dessins refusés par les rédactions et l’une ou l’autre caricature qu’il n’a pas osé livrer au public ! Accompagné d’un musicien, entouré de guests, Kroll allumera votre fin d’année pour faire de cette soirée le moment festif de fin 2021.

Le 17/12, Centre Marius Staquet, place Charles de Gaulle, 7700 Mouscron.