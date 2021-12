«Impardonnable» (Netflix), le retour marquant de Sandra Bullock

Sandra Bullock a été plutôt discrète ces dernières années. On ne l’a plus vue dans un film depuis 2018, année de sortie d’« Ocean’s Eight » et « Bird box », film sorti sur Netflix et réalisé par Susanne Bier. C’est d’ailleurs sur cette même plateforme qu’elle signe son retour dans ce drame de l’Allemande Nora Fingscheidt, qui s’était distinguée à la Berlinale 2019 avec son surprenant « System crasher ». Libérée de prison après avoir purgé sa peine pour un crime violent, Ruth Slater retrouve une société qui refuse de lui pardonner son passé. Sévèrement jugée par ceux qui jadis l’entouraient, elle place son seul espoir de rédemption dans des retrouvailles avec sa sœur cadette, qu’elle a été forcée de laisser derrière elle.