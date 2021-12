Le coup de l’ersatz du fameux «Armageddon»

Née en 2002 avec le pilote coréalisé par Chris Wedge et Carlos Saldanha, la saga de « L’âge de glace » devrait bientôt connaître son sixième épisode.

Sacré Scrat ! Toujours à la quête du gland qu’il ne parvient jamais à « maîtriser », le petit écureuil du Crétacé découvre une soucoupe volante abandonnée dans la glace. Il s’y installe et la réactive fortuitement, avant de se retrouver quasi instantanément… dans l’espace ! Toujours sans le vouloir, le voilà qui met en place le Système solaire tout en déclenchant la projection vers la Terre d’un énorme astéroïde. En bas, où on n’est pas encore au parfum de ce danger planétaire, la vie suit son cours. Principalement chez les mammouths où se prépare un mariage qui ne sied guère à papa Manny, alors que Sid le paresseux se fait larguer par sa copine. Ce tumultueux train-train va bientôt être stoppé net par la monumentale bévue de Scrat, créant la panique générale. Née en 2002 avec le pilote coréalisé par Chris Wedge et Carlos Saldanha, la saga de « L’âge de glace » devrait bientôt connaître son sixième épisode, sans aucun doute retardé par une autre saga, infiniment moins réjouissante, celle du Covid.