Karin Viard en mère quasi quinquagénaire

Nicole, 49 ans, travaille au péage de l’autoroute voisine quand elle apprend qu’elle est tombée enceinte ! Déjà mère de deux ados, épouse d’un mari débonnaire et ayant une mamie sur le dos, la dame hésite avant de faire le choix de « laisser faire la nature », dans un climat de polémique croissante au sein du troupeau familial. Le thème de la grossesse tardive est très contemporain, et on en veut pour preuve les chiffres révélés par la revue « Parents » qui, dans un article assez récent, recensait qu’en France métropolitaine, l’âge moyen de la première grossesse avait franchi le cap des 30 ans et même des 31 ans en région parisienne. Jusqu’en 1974, les statistiques étaient stables, ayant même reculé de 25 à 24 ans depuis 1910 ! On est passé à 28 ans en 2010 et depuis, beaucoup de femmes ne cessent de reporter leur maternité.