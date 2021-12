Nicoletta: «Je n’ai jamais été une bête de concours»

50 ans déjà qu’elle est notre « Mamy Blues » attitrée et que de sa voix grave et puissante, elle navigue de la chanson française au blues, jusqu’à créer des standards dont plusieurs d’entre eux ont fait le tour du monde. À 77 ans, Nicoletta n’a rien perdu de son énergie, de son franc-parler, voire de sa foi en ce métier, qu’elle trouve pourtant de plus en plus compliqué, de plus en plus exigeant. Son nouvel album, baptisé « Amours et pianos », revisite ses titres les plus connus sur un mode dépouillé, tendre et feutré.

À la faveur de ce nouvel opus, vous nous présentez vos plus grands succès sous un jour nouveau. Envie de les dépoussiérer ?