À la télé ce soir: «La boîte à secrets» et «Billy Elliot»

Pour ce numéro de «La boîte à secrets», Faustine Bollaert accueille Chantal Goya, Hélène Ségara et Bénabar. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Au programme de cette soirée : des archives personnelles des invités, les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, la découverte de l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec la complicité de l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. Faustine Bollaert propose aux téléspectateurs de partager la fête. Attention, tout peut arriver dans «La boîte à secrets» !

Billy Elliot, à 20h50 sur La Une

Billy, onze ans, découvre avec surprise qu'un cours de danse partagé désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord intrigué puis bientôt fasciné par la magie de la gestuelle, Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse. Devant le talent potentiel de sa jeune recrue, son professeur, Mme Wilkinson, trouve une nouvelle énergie. Mais le père de Billy et son grand frère Tony, tous deux mineurs en grève, se battent quotidiennement pour assurer le minimum à leur famille. Les frustrations explosent quand ils découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré aux cours de boxe pour des activités nettement moins viriles.

Barry Lyndon, à 21h20 sur La Trois - Quatre étoiles

de Stanley Kubrick (1975)

Tiré du roman de William Makepeace Thackeray, l’un des plus grands auteurs de l’époque victorienne, ce somptueux drame fleuve en costumes est l’œuvre la plus classique de Kubrick, dont la totale maîtrise se décline jusque dans les moindres détails. L’ouvrage, qui remporta quatre Oscars, fit redécouvrir Haendel par sa formidable « Sarabande » et Schubert par son incomparable trio nº 2 pour violon, violoncelle et piano. Deux œuvres exécutées par l’Academy of St Martin in the Fields, sous la baguette de Sir Neville Marriner.

Billy Elliot, à 20h50 sur La Une - Trois étoiles

de Stephen Daldry (2000)

Le cinéma social britannique dans ce qu’il a de plus valorisant et contrasté. Dramatique mais pas pessimiste, aussi proche de la réalité que du rêve, et du rock que du classique, comme en témoignent les enchaînements de T. Rex et Tchaïkovski. Applaudi partout et méritoirement, le titre fut aussi le tremplin pour le jeune Jamie Bell (futur Tintin de Spielberg) et pour l’auteur du Dorset dont tous les films sortis depuis sont des chefs-d’œuvre.

Le Grinch, à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Yarrow Cheney et Scott Mosier (2018)

Près de vingt ans après le film de Ron Howard avec Jim Carrey, voici la version animée par l’un des auteurs de « Comme des bêtes ». Celles-ci sont naturellement bien présentes dans une intrigue non tirée en longueur et donc idéales pour nos têtes blondes. Un conte de Noël assez classique mais très plaisant avec la voix française de Laurent Lafitte.

Bis, à 20h30 sur RTL TVI - Deux étoiles

de Dominique Farrugia (2015)

L’argument de base de ce « Bis » est tout sauf original, à une époque où l’humour anachronique s’invite de plus en plus régulièrement dans des productions multigenres. Le résultat est inégal, mais on s’amuse bien avec Kad Merad et Franck Dubosc gardant leur physique de quinquagénaires dans leurs fringues d’ados grâce au subterfuge du miroir. Mention spéciale à Julien Boisselier et Gérard Darmon.

Hulk, à 21h45 sur Tipik - Deux étoiles

d’Ang Lee (2003)